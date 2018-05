Berenfeesten strikken Mama's Jasje en Bart Kaëll 18 mei 2018

02u43 1

De affiche voor de Berenfeesten op zondag 1 juli is klaar. Eerder raakte al bekend dat Niels Destadsbader komt zingen. Vanaf 18 uur prijken nog drie andere artiesten op het hoofdpodium: Mama's Jasje, Jettie Pallettie en Bart Kaëll. Er is in het park achter het gemeentehuis ook het jongerenpodium en daar treden Bèta, Amazing Flowers en Rock Stovrie op. Achteraf zijn er plaatjes van DJ Shizzle Le Sauvage en DJ Mathieu. In de namiddag is er eerst de vijfjaarlijkse Berenstoet in het thema 'bevrijding' en er zal vanaf 15 uur ook een kinderdorp in het centrum zijn. Meer info:





www.meulebekefeest.com. (VDI)