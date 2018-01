Benedikt Van Staen nieuwe fractieleider N-VA 02u54 0

Benedikt Van Staen volgt Rik Vergote op als N-VA-fractieleider in de gemeenteraad. Vergote zegt eind dit jaar de gemeentepolitiek vaarwel en koos er daarom voor de fakkel nu al door te geven aan zijn collega-raadslid. "Met de overdracht kunnen we met het oog op de volgende legislatuur de kennis verankeren in de partij", weet hij.





Van Staen is al vijf jaar actief als raadslid en is vooral actief in dossiers rond verkeersbeleid, mobiliteit en financiën. (VDI)