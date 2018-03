Benedikt Van Staen lijsttrekker voor N-VA 08 maart 2018

De lokale N-VA-afdeling heeft zijn kopmannen en -vrouw voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Lijsttrekker wordt huidig gemeenteraadslid Benedikt Van Staen (42). De productiemanager bij TWE Meulebeke wil in toekomstig beleid meer inspraak met oa. de opwaardering van adviesraden. Op de tweede plaats prijkt leerkracht en provincieraadslid Machteld Vanhee (31). Zij focust zich als mama van twee straks enkel op eigen gemeente en wil zich vooral inzetten voor een kindvriendelijke gemeente met veilige schoolomgevingen en groene zones en speelvoorzieningen.





Het lijstduwerschap is voor voorzitter Johan De Poorter. In het dagelijks leven is hij parlementair medewerker van Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Hij wil bij ruimtelijk beleid groei en verandering verzoenen met behoud en verbetering van de leefomgeving. Nieuw op de lijst is Peter Raedt (55), die als instructeur en jobcoach electro bij de Kringwinkel Midwest werkt. De mede-oprichter van Radio Amerika pleit oa. voor een babbelbank met burgers. De partij trekt met de slogan 'Beresterk' naar de stembus. (VDI)