Bart Kaël en Jo Vally op Tabakommegang 13 juli 2018

Tussen 27 en 30 juli is er opnieuw de jaarlijkse Tabakommegang op 't Veld. Op vrijdag beginnen de festiviteiten om 19 uur met een frietkaarting in de turnzaal van de Sint-Antoniusschool. Zaterdag is er een kindernamiddag gevolgd door een vinkenzetting. Hoogtepunt van de feesten is de 24ste editie van de gratis Vedettenparade op zondagnamiddag. Zo brachten Lindsay en de Romeo's vorig jaar ruim 2.500 man op de been. Dit jaar staan Barbara Dex, Jo Vally, Sandra Kim en Bart Kaëll op de affiche. Het feest wordt afgesloten met een eetfestijn om 19.30 uur. Kaarten voor het eetfestijn zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden. (SVR)