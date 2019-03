Auto belandt in weide na botsing, bestuurster en passagiers lichtgewond Alexander Haezebrouck

07 maart 2019

Op de Randweg in Meulebeke ter hoogte van het kruispunt met de Nijverheidstraat is donderdagavond omstreeks 19.45 uur een zware botsing gebeurd tussen twee auto’s. Een grijze Peugeot 207 belandde door de botsing met zijn neus in een weide langs de weg. De andere auto kwam tot stilstand op de rijbaan nadat hij even rond tolde. De bestuurster van de grijze Peugeot reed met twee passagiers op de randweg in de richting van Tielt. Plots dook een auto vanuit de Nijverheidstraat de Randweg op over het fietspad om het verkeer beter te zien, maar dat liep verkeerd af. De brandweer moest de bestuurster van de grijze Peugeot uit haar auto bevrijden, de passagiers raakten zelf uit de auto. Allemaal werden ze lichtgewond afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang slechts alternerend passeren in de Randweg ter hoogte van het ongeval. Op het moment dat de takelwagen de Peugeot takelde, werd de Randweg even volledig afgesloten voor het verkeer.