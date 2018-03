Archeologische vondsten in de kijker op Erfgoeddag 27 maart 2018

03u26 0 Meulebeke Tijdens Erfgoeddag op zondag 22 april zal het voor het eerst mogelijk zijn archeologische vondsten te bezichtigen die gevonden zijn tijdens opgravingen op bedrijventerrein Haandeput.

Heemkring Mulenbeca doet dat met een knipoog en organiseert een zoektocht naar de 'schat van Mulenbeca'. "Een verwijzing naar een gelijknamige amateurfilm die in 1971 in Meulebeke werd gedraaid en ondertussen op YouTube terug te vinden is", weet voorzitter Frank Develtere. "De vondsten zelf dateren al van 2015 en 2016, maar op Erfgoeddag kan het grote publiek ermee kennismaken.





Expo met vondsten

Een Romeinse grafurne is een van de topstukken die teruggevonden zijn. Verder vonden ze sporen uit de late IJzertijd, samen met aanwijzingen van landbouwactiviteiten uit de volle en late middeleeuwen. Op Erfgoeddag komen de archeologen zelf om 10 uur hun verhaal doen in het gemeentehuis en daar koppelen we een expo met de vondsten aan." Vanaf 14 uur geeft de Gallische groep Deuoxtonion ook demonstraties in het park achter het gemeentehuis. In de namiddag starten om 13.30 en 17 uur landschapsverkenningen met streekgids Geert Storme. Inschrijven is aanbevolen via mulenbeca@gmail.com. Alle activiteiten zijn gratis. (VDI)