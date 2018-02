Arbeider zwaargewond 28 februari 2018

02u40 0

Een medewerker van het loodsenbouwbedrijf Vandorpe, gevestigd op het bedrijventerrein Haandeput in Meulebeke, is zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man stond op zes gewelven die op een aanhangwagen lagen. Met een koevoet wrikte hij tussen twee gewelven, om ze wat uit elkaar te halen, zodat ze met een kraan konden worden verplaatst. Een getuige zag hoe de man zijn evenwicht verloor en achterover viel. De 53-jarige arbeider bleef bij bewustzijn en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. "Er wacht hem een lange revalidatie", klinkt het bij het bedrijf. "De werknemer is zowat een jaar bij ons in dienst en is iemand die nooit risico's neemt. Hij had gewoon brute pech en is kwalijk gevallen op zijn hoofd, schouder en arm." (VHS)