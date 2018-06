Ambulanciers werken niet mee na onverwacht overlijden motorrijder 12 juni 2018

Het aanvullend onderzoek in het dossier van motorrijder Filip Vangampelaere (49) is nog niet afgerond. De Zultenaar stierf onverwacht na een eerder banaal ongeval in Meulebeke. Flink wat mensen moeten verhoord worden maar sommigen, waaronder de ambulanciers die het slachtoffer vervoerden, weigeren mee te werken.





'Slekke'. Dat was de bijnaam van motorrijder Filip Vangampelaere uit Zulte, omdat hij altijd zo traag reed. Zo ook op 28 oktober vorig jaar op de Ginste, op de grens van Meulebeke en Oostrozebeke. Een man van 40 dwarste er traagjes het kruispunt van de Gentstraat met de Ginstestraat. Toen hij de motorrijder opmerkte, remde hij en reed weer achteruit. Maar op hetzelfde moment was er de klap. Vangampelaere was zwaargewond aan een been maar wel bij bewustzijn. Hij vertelde zelf de politie nog wat er gebeurd was. Kort na aankomst in het ziekenhuis bleek de man echter kritiek en overleed hij. Magda Rogge, de moeder van de motorrijder, kreeg naar eigen zeggen in het ziekenhuis van de dokters te horen dat er in de ziekenwagen een medische fout was gebeurd. Haar zoon zou verkeerd geïntubeerd zijn geweest. Omdat alle betrokken partijen in het dossier daarover duidelijkheid willen, beval de politierechter in Kortrijk bijkomend onderzoek. Verschillende mensen zijn intussen verhoord maar de ambulanciers die het slachtoffer vervoerden, weigeren dat. De dokters in het ziekenhuis verschuilen zich dan weer achter het medisch beroepsgeheim. Het parket zal er bij hen nu op aandringen dat ze moeten meewerken aan het onderzoek. Op 17 oktober wordt de zaak verder behandeld. (VHS)