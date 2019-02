Adamssteeg heet voortaan Kloosterstraat VDI

16 februari 2019

19u41

Bron: VDI 0 Meulebeke De gemeente Meulebeke gaat de Adamssteeg binnenkort verbreden en omdopen tot Kloosterstraat. Het gaat om een straatje dat nu nog als buurtweg bekend staat, maar dat door de bouw van nieuwe woningen groter gemaakt wordt.

De Tieltse Vlaemynck Invest Group plant in de buurt van woonzorgzone De Lappers 86 appartementen. De straat zal breder worden en vanaf dan zal er ook eenrichtingsverkeer gelden voor het verkeer vanuit de Bonestraat richting Tieltstraat. Aan het kruispunt met de Kloosterstraat zal in de Bonestraat een verkeersdrempel komen.

De naam voor de nieuwe straat hoeft niet ver gezocht worden. Op die locatie stond voor kort het klooster van de zusters van de Heilige Sint-Vincentius. Ook het nabijgelegen rusthuis Sint-Vincentius wijkt later voor het woonproject. Het rusthuis krijgt een nieuw onderkomen in rusthuis De Lappers, dat iets verderop in aanbouw is.