Activiteitenwand prikkelt zintuigen van senioren Valentijn Dumoulein

10 december 2018

14u56 0 Meulebeke Sinds kort prijkt er in woonzorgcentrum Ter Deeve een activiteitenwand met tal van voorwerpen die herinneringen bij senioren met dementie naar boven halen. Dat gaat van een deurbel en telrek tot een klink, borstel en fietswiel.

Bedoeling is dat de bejaarden met hulp van therapeuten op gezette tijdstippen de wand bekijken en de voorwerpen betasten. “Het gaat om een multifunctioneel houten paneel met herkenbare materialen”, vertelt ergotherapeut Kimberly Hoorne. “Je kan die voorwerpen voelen, maar er ook mee werken of over praten. We willen daarmee dagelijkse handelingen en de alertheid en concentratie stimuleren, maar ook zintuiglijke waarnemingen prikkelen, probleemgedrag reduceren en de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum verhogen.” De activiteitenwand maakt deel uit van een belevingsproject voor mensen met dementie. Arbeidszorgcentrum Domino uit Kortrijk stond onder leiding van Marc Ferret in voor de praktische uitwerking van de wand. Eerder al maakte Ter Deeve in zijn gebouw hoekjes waar bewoners tot rust kunnen komen, zoals een tv-hoekje, het hangen van fotokaders van inwoners en het bekleven van speciale deurstickers met bijvoorbeeld een foto van een grote boekenkast op.