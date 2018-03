Accomusicband pakt uit met accordeonfestival 07 maart 2018

De Accomusicband uit Tielt pakt op zaterdag 17 maart uit met het 30ste Accordeonfestival. Voor de gelegenheid werd een programma samengesteld waarbij het accordeonorkest ruimschoots in de kijker wordt gesteld. Het concert gaat uitzonderlijk door in zaal De Aster in de Tieltstraat 51 in Meulebeke. Het twintigkoppige ensemble staat onder leiding van dirigent Noël Van Gaever. De leden van de muziekformatie zijn afkomstig uit de hele provincie. In 2013 werd hun tweede cd afgewerkt onder de noemer Progression. Het concert start om 19.30 uur. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Kaarten bij Noël via 051/46.75.98 of taverne De Kiste op 051/40.51.53.





(VDI)