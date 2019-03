Accomusicband brengt accordeonconcert VDI

12 maart 2019

18u28

Bron: VDI 1 Meulebeke De Accomusicband verzorgt op zaterdag 16 maart om 19.30 uur een accordeonconcert in feestzaal Ter Deeve in de Bonestraat 24 in Meulebeke. Ze staat er op de planken met Koninklijke Accordeonvereniging Sint-Rochus uit Balen. Er komen met Jordy Deweer, Emiel Rabaey en Jan Couvreur ook enkele solisten optreden.

De Accomusicbvand treed al sinds 1986 op, toen nog onder de naam De Petra’s. De vereniging wist zich in de loop der jaren op te werken tot een vaste waarde in de accordeonwereld met optredens in binnen- en buitenland. Ze maakte met Attraction en Progression ook al twee cd’s.

De Accomusicband onder leiding van Noël Van Gaever, laat enkele gouden medley’s van Roy Orbison en Will Tura horen en brengt ook een tribute aan The Beatles.

Kaarten kosten tien euro in voorverkoop en twaalf euro aan de deur. Kaarten zijn te verkrijgen bij Noël Van Gaever op 051/46.75.98, Joris Bekaert op 0479/24.63.54, Luc Bouckhuyt op 051/48.73.12, Daniël Vandekeere op 051/46.67.79, Joris Van Uyttenhove op 0473/86.03.80) en taverne-tearoom De Kiste Tielt op 051/40.51.53.