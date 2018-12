Aannemer (37) sterft bij ongeval: “Net vandaag zou hij een nieuwe woning met atelier kopen” Turkse gemeenschap in Meulebeke na acht jaar opnieuw in plotse rouw Lieven Samyn

11 december 2018

14u54

Bron: eigen info 0 Meulebeke Bij de zware klap van een bestelwagen tegen de achterkant van een geparkeerde vrachtwagen langs de Ringlaan in Tielt maandagnamiddag, is Gurani Aygün (37) uit Meulebeke overleden. Hij zat als passagier in de bestelwagen met zijn neef Cemal Kok (31) achter het stuur. “Vandaag zou hij zijn rijbewijs terugkrijgen én zou hij een huis met atelier kopen”, klinkt het bij schoonbroer Cevdet.

Voor de tweede keer in acht jaar is de Turkse familie Aygün uit Meulebeke opnieuw in diepe rouw gedompeld. In september 2010 werden broers Ugur (32) en Suleyman (33) Aygün nog in koelen bloede op straat vermoord bij een aanslepende familievete. Maandag kwam al even abrupt een einde aan het leven van Gurani, een neef van de toenmalige slachtoffers. Gurani zat als passagier in zijn eigen bestelwagen omdat hij zijn rijbewijs eerder was kwijtgespeeld. Daarom bestuurde neef en werknemer Cemal Kok het voertuig op weg naar bouwbedrijf Van Hulle in Tielt, voor wie ze in onderaanneming werkten. Een moment van onoplettendheid deed de bestelwagen wellicht naar rechts afwijken, met de fatale klap tegen de geparkeerde vrachtwagen tot gevolg.

Schoonbroer en schoonzoon

“Cemal is er kapot van”, klinkt het bij Cevdet Aygün. Het ongeval verscheurt Cevdet op twee manieren. Enerzijds is zijn schoonbroer Gurani overleden, anderzijds gaat schoonzoon Cemal kapot van schuldgevoel. “Cemal werkte pas anderhalve maand bij Gurani”, vertelt hij. “Gurani was sinds een drietal jaar aannemer en deed het goed. Hij jaagde zijn dromen na nadat hij zo’n vijftien jaar geleden vanuit Nederland naar Meulebeke was komen wonen. Vandaag zou hij zijn rijbewijs terugkrijgen en zou hij de aankoop van een woning met atelier ondertekenen. Opnieuw een heel zware klap voor onze familie. Afgelopen weekend zaten we nog met z’n allen samen voor een feest, onwezenlijk. En de dood van Ugur en Suleyman is niemand al vergeten.”

Gurani Aygün laat echtgenote Cenet (36), dochter Umsea (14) en zoon Suleyman (8) achter. Dinsdag zakten tientallen familieleden vanuit alle uithoeken van het land, Nederland en Frankrijk naar Meulebeke af om te rouwen. Na een rituele wassing bij begrafenisondernemer Andy Sabbe vonden gebeden plaats in de moskee en het rouwcentrum. Woensdag gaat het lichaam met het vliegtuig richting Emirdag in Turkije, waar hij eind deze week begraven zal worden. Naar schatting zo’n zeventig familieleden zullen vanuit ons land of Nederland ook het vliegtuig nemen om de begrafenis bij te wonen.