18 maanden effectief na klappen aan vrouw 24 februari 2018

02u45 0

Een 52-jarige man uit Meulebeke is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden voor zwaar partnergeweld tegenover zijn toenmalige vriendin. Het koppel lag op 1 augustus vorig jaar om 22 uur in bed in hun woning langs de Oude Diksmuidse Boterweg toen een zoemende mug Boudewijn D.P. nerveus maakte. Zijn vriendin ging in de logeerkamer liggen, maar dat was niet naar de zin van de man. Volgens de man moest ze terug naar de slaapkamer komen, omdat een vrouw moet gehoorzamen aan haar man. Toen ze dat niet deed, kwam hij haar enkele rake klappen toedienen. De vrouw viel hierdoor tegen de vensterbank waardoor ze een open wonde opliep aan haar achterhoofd. Om middernacht werd ze wakker in een plas bloed. Haar autosleutels en gsm waren afgenomen, zodat ze geen hulpdiensten kon verwittigen. Uiteindelijk liep de vrouw naar buiten en kon ze de gsm gebruiken van een toevallige passant. Boudewijn D.P. werd eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. (AHK)