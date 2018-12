15 kindjes op straat door plotse sluiting kinderopvang Babelou Landelijke Kinderopvang rekende op sluiting eind februari, uitbaatster besliste daar anders over Sam Vanacker

02 december 2018

15u29 0

Kinderopvang Babelou in de Bekaertsdreef in Meulebeke sluit vanaf maandag de deuren. Dat staat te lezen in een sms’je dat de uitbaatster vrijdagnamiddag aan de ouders van vijftien kindjes verstuurde. Vreemd genoeg kregen de ouders eerder diezelfde dag te horen dat de sluiting pas voor februari was.

Vreemd verhaal in Meulebeke. Omdat het huurcontract ten einde loopt zou kinderopvang Babelou begin volgend jaar de deuren moeten sluiten. Dat nieuws deelde de regioverantwoordelijke van de Landelijke Kinderopvang vrijdag met de ouders van vijftien peuters en kleuters die er worden opgevangen. Wel zou er nog tot eind februari opvang voorzien worden zodat ouders op tijd een alternatieve opvanglocatie konden vinden. Maar in de loop van de late namiddag kregen de ouders slechter nieuws.

“De uitbaatster stuurde ons een sms waarin te lezen stond dat ze door de omstandigheden ziek gevallen was en dat de sluiting van de kinderopvang daarom vanaf maandag in zou gaan. Dat bericht heeft ze naar alle ouders gestuurd”, legt Dieter Desmet, papa van Milo (1,8 maand) uit. “Van de ene dag op de andere moeten we dus op zoek naar een andere opvang. Dat kan toch zomaar niet?”

“Er zit nu niets anders op dat een beroep te doen op de grootouders en verlof te nemen zodat we halsoverkop op zoek kunnen gaan naar een andere locatie”, horen we bij een andere papa. “Er werd vrijdag trouwens door de regioverantwoordelijke al op een mogelijke alternatieve plek gewezen, maar die onthaalmoeder woont helemaal aan de andere kant van Meulebeke. Er zouden een zevental plaatsjes zijn, maar dat is lang niet genoeg om alle kindjes op te vangen. Het zal voor de rappe zijn.”

De uitbaatster in kwestie was afgelopen weekend niet bereikbaar voor een reactie. Ingrid Jacobs, provinciaal verantwoordelijke van de Landelijke Kinderopvang, valt in elk geval compleet uit de lucht als ze over het sms’je hoort. “Als dat klopt dan zitten we met een probleem. Er werd wel degelijk afgesproken dat er nog tijd was tot 22 februari. Bijzonder vreemd dat daar nu van afgeweken wordt. Er kan uiteraard sprake zijn van ziekte , maar dan hoop ik dat het louter om een tijdelijke onbeschikbaarheid gaat. Dat de opvang effectief onmiddellijk zou sluiten zou me toch ten zeerste verbazen. De gang van zaken valt te betreuren, maar in elk geval gaan we ons maandag schrap zetten voor telefoontjes.”

“Hoe de vork ook in de steel zit, we gaan al het mogelijke in het werk stellen om zoveel mogelijk ouders te depanneren. Spijtig genoeg zijn de opvangplaatsen in de brede regio rond Meulebeke schaars en de kans bestaat dat er meer kinderen zijn dan beschikbare plaatsen. Laat me meteen van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te lanceren naar nieuwe kandidaat-onthaalouders.”