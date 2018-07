'ZorgSaam' snoept kandidaat af van CD&V 27 juli 2018

Meulebeeks oppositieraadslid Rik Priem (61) heeft een nieuwe politieke partij opgericht. Hij wordt lijsttrekker van 'ZorgSaam' en trekt dus niet onder de vlag van sp.a naar de kiezer.





"Een aantal mensen gingen de laatste maanden met mekaar in gesprek. Mensen die noch de visie van de liberale groep, noch die van de N-VA delen. Mensen die bereid zijn om te luisteren, te helpen en samen te kiezen voor zorgzaamheid." Meest opmerkelijke kandidaat op de lijst is de ervaren ACV-vakbondsman Christophe Vandenberghe (41), die tot eind april van plan was om op de CD&V-lijst te gaan staan. De vorming van De Lijst van de Burgemeester (waarmee CD&V en de liberalen van VRIJ samen naar de kiezer trekken) bracht daar verandering in. "Inspraak en overleg schat ik heel hoog in", zegt Christophe. "Maar de overgrote meerderheid van de kandidaten van CD&V was niet op de hoogte gebracht van de fusie met VRIJ. Ik werk al 20 jaar bij ACV Bouw en CD&V leek me eerst een logische keuze. Maar een dergelijke beslissing doorvoeren zonder overleg met de kandidaten kan voor mij niet door de beugel. Ik ben geen liberaal. Ik ben ook geen socialist trouwens, maar het motto van ZorgSaam, 'Eerst luisteren, dan beslissen', is ook het mijne." (SVR)