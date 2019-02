‘t West-Vlaamse Hart deelt recordaantal wilgenpoten uit VDI

Deze winter hebben maar liefst 100 inwoners van ’t West-Vlaamse Hart gratis wilgenpoten besteld. Hierdoor is het landschap van Midden-West-Vlaanderen 1.520 knotwilgen rijker. Een recordcijfer sinds de opstart van de campagne ‘Bewilg het landschap’.

Voor het vijfde jaar op rij pakte het Stad-Land-schap uit met ‘Bewilg het landschap’, een actie waarbij je gratis wilgenpoten kunt bestellen voor in je landschapstuin of weide. Sinds 2014 zijn er al 4.620 knotwilgen geplant. De gemeenten van ’t West-Vlaamse hart (Hooglede, Izegem, Meulebeke, Lichtervelde, Roeselare, Staden en Tielt), Natuurpunt De Buizerd en Mandelstreke en het Stad-Land-schap stelden het plantgoed ter beschikking.

Voordelen

In Meulebeke konden mensen die wilgenpoten besteld hadden deze gisteren aan de technische loodskomen afhalen. Zaterdag staat hetzelfde te gebeuren in Izegem. De reden voor het aanplanten van knotwilgen is volgens ‘t West-Vlaamse Hart duidelijk: “ Knotwilgen bieden heel wat voordelen”, klinkt het. “Ze zorgen er voor dat drassige weilanden droger worden, zijn een schuilplaats voor heel wat dieren, ze houden beekkanten vast en ze verfraaien ons landschap. Jammer genoeg zijn er heel wat knotwilgen uit ons landschap verdwenen.”

Voor het onderhoud van knotbomen kan je sinds enkele jaren een beroep doen op vrijwilligers van de knotploeg van ’t West-Vlaamse hart. De vraag voor het knotten van bomen stijgt ieder jaar. Daarom zoekt Stad-Land-schap nieuwe knotters om de equipe te versterken. In ruil voor de houtopbrengst knotten deze vrijwilligers bomen van eigenaars die daar zelf geen tijd, goesting, expertise of materiaal voor hebben.