"De passie voor duiven, dat is voor altijd" JONGEREN OMARMEN DUIVENSPORT: AANTAL LEDEN JEUGDBOND VERDUBBELD VALENTIJN DUMOULEIN

16 november 2018

02u27 0 Meulebeke Zit er in onze contreien nog leven in de duivensport na het afscheid van topkweker en kampioenenmaker Gaby Vandenabeele? Meer dan we denken. Het cliché wil dan wel dat duiven en hun baasjes soms even grijs zijn, maar de populariteit van het duivenmelken is bij het jonge volkje de laatste jaren aan een behoorlijke inhaalbeweging bezig.

Gaby vergaarde decennia lang tal van prijzen in de duivensport, maar moest het voorbije weekend noodgedwongen al zijn topvogels verkopen omdat hij last heeft van 'duivenmelkerslong'. Zoals hij zijn er duizenden Vlamingen die met veel passie voor hun duiven zorgen en ze bij wedstrijden laten uitvliegen. Menig speler is echter al een jaartje ouder en de vraag blijft of die mooie Vlaamse traditie op termijn niet zal doodbloeden.





De cijfers in onze provincie bewijzen alvast het tegendeel. De West-Vlaamse Jeugdbond zag zijn aantal jonge leden de voorbije vijf jaar zelfs verdubbelen. "We bieden sinds 1956 onderdak aan beginnende duivenliefhebbers van 10 tot 30 jaar", vertelt secretaris en voormalig voorzitter Romain Schoonacker uit Zwevezele. "Daarnaast hebben we ook een categorie voor 30-plussers. Voor mensen die vroeger met de duiven speelden, maar door het werk of andere omstandigheden moesten stoppen en wilden herbeginnen."





Voor altijd

Het ledenaantal bij de jongeren schommelde jarenlang rond de twintig, maar de voorbije vijf jaar kwam daar verandering in. "Nu tellen we 44 leden bij de jongeren en 61 bij de 30-plussers", vertelt Romain. "Dat lijkt niet veel, maar dat is het wel. We zijn op dat vlak de sterkste jongerenclub van België. We horen vaak dat de duivensport met uitsterven bedreigd is, maar onze jongeren bewijzen het tegendeel. Een verklaring voor die stijging is er niet meteen. We zien wél dat de sport opnieuw van vader op zoon of dochter wordt doorgegeven. De passie voor duiven, dat is voor altijd. Er zijn tegenwoordig tal van hobby's, maar de zorg voor een dier is tijdloos en dat zien we in onze werking terug."





Een van de jongste leden van de Jeugdbond is de 14-jarige Laïs Poublon uit Zwevegem. Ze won in de jeugdcategorie de bronzen plak nationaal en heeft ook al enkele provinciale titels op zak. "Mijn vader Dominique leerde me de kneepjes van het vak", vertelt ze. "Dat begon door eens samen duiven in te korven en mee naar het lokaal te gaan. Daar kreeg ik de smaak te pakken. Ik hou ervan die dieren te verzorgen en geniet ervan dat ze door mijn toedoen en verzorging mooie resultaten neerzetten. Ik ben het enige meisje in West-Vlaanderen dat op dit niveau meedoet en dat besef ik wel."





Duivenhok

Een ander succesverhaal bij de jeugd vinden we in freinetschool De Koorddanser in Meulebeke. Daar ontfermen de kinderen zich al negen jaar over hun eigen duiven. "Drie jaar geleden kregen we zelfs een eigen mooi duivenhok van de Belgische Duivenbond", vertelt leraar Tom Vandekerckhove. "We zijn hier indertijd mee gestart omdat kinderen veel van duiven kunnen leren. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zo goed in wiskunde of taal zijn, maar in het verzorgen van dieren schuilt ook veel kracht en ze kunnen er ook veel uit putten. Aan het begin van elk schooljaar kunnen leerlingen zich kandidaat stellen om de duiven te verzorgen en dan mogen ze per week in groepjes van drie aan de slag. We verwerken de duiven ook in onze lessen. Zo berekenen we de afstand die ze per uur vliegen en we leren hen met kilo's werken door duivenvoer op te meten." De school wil volgend jaar zelfs een nieuw hoofdstuk in zijn duivenverhaal aanboren. "We gaan ons inschrijven bij de bond zodat onze duiven mee aan oefenwedstrijden kunnen doen", vertelt Tom. "Zeker niet om om prijzengeld te vergaren, wel om te zien hoe ze de weg terug naar huis kunnen vinden en om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten."





Toch waarschuwt de West-Vlaamse Jeugdbond voor enkele valkuilen. "De sport moet gestimuleerd worden en daar wring het schoentje", zegt Romain. "Tot vorig jaar kregen we nog 2.500 euro subsidie van de Koninklijke Belgische Duivenbond. Dit jaar is dat maar 1.500 euro meer. Ze zouden meer moeten doen om de jeugd te stimuleren en de toekomst te verzekeren. Zo kost een lidkaart 25 euro. Maak dat de eerste vijf jaar gratis voor jongeren en dan krijg je al een wereld van verschil", besluit hij.