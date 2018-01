"Altijd supervoorzichtig en dan gebeurt dit" VERONGELUKTE FIETSER LAAT GROTE LEEMTE ACHTER BIJ Z'N VIER KINDEREN HANS VERBEKE

02u31 0 Hans Verbeke Op deze plaats aan de Meulebekestraat in Ingelmunster gebeurde het tragische ongeval. Meulebeke Het overlijden van Lieven Leyn (53), dinsdagavond na een ongeval in Ingelmunster, schokt bijzonder veel mensen. "Papa was dan ook heel sociaal geëngageerd en een graag gezien man", zegt Warre (24), een van zijn vier kinderen. "We verliezen een fantastische papa, één die bovendien ook al vele jaren als geen ander supervoorzichtig was in het verkeer. Zo droeg hij bijvoorbeeld tijdens het fietsen altijd een helm. Helaas heeft hem dat nu niet geholpen."

Lieven Leyn, projectingenieur bij de Betafence Group in Stasegem, kocht zich een tijd geleden een elektrische fiets om de verplaatsing te maken tussen Meulebeke en zijn werkplek.





"Zo ene die maximum 25 kilometer per uur kan", vertelt zoon Warre, in naam van de familie. "Elektrisch ging het een stuk makkelijker dan met een gewone fiets. En het was nog gezond ook."





Toen de 53-jarige Meulebekenaar dinsdagavond na het werk huiswaarts fietste, liep het op amper een kilometer van zijn woning gruwelijk verkeerd. Langs de Meulebekestraat in Ingelmunster, ironisch genoeg ter hoogte van de Bekaertvestiging waar hij destijds nu en dan opleidingen gaf, botste Lieven Leyn in het donker tegen een stalen laadkooi voor prei. Die was volgens het Kortrijkse parket onverlicht en stond gedeeltelijk op het vrijliggend fietspad. Vlakbij was een landbouwer in de weer met nog andere, identieke laadkooien. "De klap moet enorm zijn geweest", zegt Warre. "Papa's helm was lelijk toegetakeld. Hij verkeerde in kritieke toestand op het moment dat de ambulanciers hem wegvoerden."





Hans Verbeke Slachtoffer Lieven Leyn.

Nooit zonder helm

Lieven Leyn overleed een tijdje na aankomst in het Roeselaarse AZ Delta. "Onbegrijpelijk dat dit moet gebeuren", zegt Warre. "Papa was een freak als het op verkeersveiligheid aankwam. Ik heb hem nooit zonder helm weten fietsen. Twintig jaar geleden droeg hij er al één, toen dat helemaal nog niet ingeburgerd was. Maar zo was hij. Een fluovestje, een reflecterend hesje over zijn rugzak, dubbele verlichting vooraan en achteraan zijn, het was er allemaal. Je moest stekeblind zijn om mijn vader niet te zien in het donker. Het is dan ook des te pijnlijker te beseffen dat een gebrek aan zichtbaarheid hem nu het leven kost."





Bavo (26), Warre (24), Anna (21) en Sam (17) blijven verslagen achter, samen met hun mama Annick Vankeirsbilck. "Hoewel ze niet meer samen waren, verliest mama ook haar steun en toeverlaat", zegt Warre. "Papa was een heel zorgzaam persoon. Zijn sociaal engagement ging heel ver, van het oudercomité tot jaarlijkse ontbijtacties voor het goede doel en nog veel meer initiatieven waar hij z'n schouders onder stak. Waar hij kon, hielp hij mee. Daarnaast maakte hij tijd voor z'n twee hobby's: fotografie en z'n kinderen. Dat zullen we nooit vergeten."





De uitvaartplechtigheid van Lieven Leyn vindt plaats op woensdag 10 januari ...