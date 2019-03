‘Altijd ergens oorlog’ strijkt neer in de bib VDI

15 maart 2019

16u46

Bron: VDI 0 Meulebeke De bibliotheek in ontmoetingscentrum Vondel blaast twintig kaarsjes uit en dat wordt een jaar lang met allerlei activiteiten gevierd. Er was reeds een expo rond Bob Dylan en deze week nog een lezing van Raymond Libeert, zaakvoerder van textielbedrijf Libeco. Op zaterdag 16 maart is er de lezing ‘Altijd ergens oorlog’.

De gelijknamige tentoonstelling loopt al sinds begin deze maand. Ze gaat over twee stripverhalen met als centraal thema de Eerste Wereldoorlog. Rino Feys en Jimmy Hostens werkten jarenlang aan de stripverhalen. Rino is ook de auteur van het boek ‘Kruimels’, overpeinzingen over zijn wedervaren tijdens zijn werk als coördinator in de kringloopwinkel van Avelgem. Jimmy ging dan weer op zoek naar het Roeselare van 100 jaar geleden en vond tal van oude postkaarten en foto’s.

Het duo is op zaterdag 16 maart om 10.30 uur te gast in de bib voor een lezing over ‘Altijd ergens oorlog’. Ze geven uitleg over het ontstaan van de strip, hoe en vanwaar het idee ontsproot en hoe alles getekend is. Voor de aanwezigen is er soep met stokbrood.

Op 2 april ontvangt de bib in het kader van Jeugdboekenmaand nog auteur Marc De Bel. Op 29 maart komt ook auteur Anneriek Van Heugten nog langs.