Wielertoeristen herdenken korps cyclisten 29 maart 2018

02u52 0 Mesen Een groep wielertoeristen uit Nieuw-Zeeland komt naar Vlaanderen en Noord-Frankrijk voor een tour waarbij ze het offer herdenkt van het Nieuw Zeeland Cyclist Corps (NZCC). Bij de groep zijn er familieleden van soldaten van de eenheid die in België vochten en stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De tour van de Nieuw-Zeelanders werd opgezet in het kader van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar ook naar aanleiding van het behalen van de eerste NZCC-Memorial Trophy door James Fouche.





Die trofee bestaat uit een kassei van de Kemmelberg, waar de NZCC honderd jaar geleden vocht, en werd bevestigd op een stuk hout uit een dugout van Zonnebeke. "De geschiedenis van het korps is niet goed gekend in Nieuw-Zeeland", aldus ambassadeur Gregory Andrews. "Deze tour en de kassei helpen om dit te veranderen en de gebondenheid te erkennen tussen de Nieuw-Zeelanders via hun gemeenschappelijke liefde voor het wielrennen." Het NZCC werd opgericht in maart 1916 uit rekruten die getraind waren voor cavalerie bij de Mounted Rifles.





Ze waren oorspronkelijk bedoeld als mobiele lichte infanterie om verkenningsopdrachten uit te voeren, maar de realiteit leerde dat fietsen weinig gevechtswaarde hadden in een loopgravenoorlog.





Op dinsdag 3 april om 15 uur vindt voor de NZCC een korte plechtigheid plaats aan Messines Ridge British Cemetery in Mesen.





(CMW)





