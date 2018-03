Waardig afscheid voor echtpaar dat stierf door CO 14 maart 2018

Het echtpaar uit Mesen dat op vorige week dinsdag dood werd aangetroffen in hun rijwoning langs de Armentiersstraat, krijgt over enkele dagen een waardige afscheidsdienst. Gerard Vanhove (76) en Simonne Termote (77) waren al een tijdje overleden, toen de politie op aangeven van buren de woning binnendrong en de lichamen ontdekte. Uit onderzoek blijkt dat een koolstofmonoxidevergiftiging het echtpaar fataal is geworden. Dat het vrij lang duurde vooraleer duidelijk was welk drama zich had voltrokken, heeft alles te maken met het feit dat het echtpaar helemaal op zichzelf leefde. De afscheidsdienst vindt plaats in intieme kring. (VHS)