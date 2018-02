Vrijwilligers gezocht voor '18 in 18' 09 februari 2018

Het Peace Village Hostel in Mesen lanceert dit jaar, 100 jaar na het einde van WOI, het project '18 in 18' als sluitstuk van de herdenking. "En daarvoor hebben we vrijwilligers nodig", zegt directeur Matti Vandemaele. "Het doel van dit project is om 112 jongeren uit de 56 landen die betrokken waren bij WOI in België samen te brengen", klinkt het. "De deelnemers, per land een jongen en een meisje die dit jaar 18 jaar worden of zijn, zullen hier gedurende een week samen werken aan een hedendaagse vredesboodschap." Het project krijgt financiële ondersteuning van de Vlaamse en federale regering en ook van de provincie West-Vlaanderen. "Wij zijn voor de uitwerking op zoek naar vrijwilligers die hun schouders samen met ons onder dit groots project willen zetten." Meer info via www.peacevillage.be. (CMW)