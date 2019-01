Voordrachten in Peace Village Christophe Maertens

11 januari 2019

16u30 0 Mesen De educatieve poot van Peace Village in Mesen plant dit voorjaar een reeks lezingen.

“Naast maaltijen en overnachtingen, bouwen wij al zes jaar aan een stevige educatieve werking.”, zegt Simon Louagie van Peace Village. “We brengen activiteiten en evenementen, maar dit voorjaar zijn er ook een reeks voordrachten, voorstellingen en gidsbeurten over de geschiedenis van Mesen. We doen dit niet alleen om de kennis van onze eigen gidsen te vergroten, maar ook om andere geïnteresseerden de kans te geven om wat bij te leren van andere historici rond de geschiedenis van onze stad. Komende donderdag vindt de eerste lezing plaats rond de middeleeuwse geschiedenis van Mesen door Johan Beun.” Op 24 januari volgt een filmavond met een vertoning van ‘The Big Dig in Messines’ over de archeologische opgravingen die voorafgingen aan grote werken in Mesen. Meer info over de lezingen en activiteiten via www.peacevillage.be/nl/nieuws/peace-village-voordrachten.