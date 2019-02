Vierde editie Oxfam Peacewalker doet opnieuw heel wat WO I-monumenten aan Christophe Maertens

05 februari 2019

13u16 0 Mesen In Mesen start op 27 april de vierde editie van de Oxfam Peacewalker. Nieuw dit jaar is de gezinswandeling.

Het concept van de Oxfam Peacewalker blijft hetzelfde. “De deelnemers krijgen tien uur om in groepjes van vier 42,2 kilometer af te leggen”, legt Markus Neuman van de organisatie uit. “Het startschot wordt om 8 uur gegeven op de markt van Mesen. Elk team verbindt zich ertoe minstens 750 euro in te zamelen. Met die opbrengst zal Oxfam Solidariteit wereldwijd projecten financieren.” Het wandelevenement vindt plaats in de Westhoek. “Deze streek was het decor voor een aantal van de dodelijkste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. We willen niet alleen de slachtoffers van 14-18 eren, maar ook in herinnering brengen dat vrede fragiel is.”

In vergelijking met vorig jaar is het parcours licht aangepast. “Zo moeten de deelnemers bij hun aankomst geen extra lus meer stappen. Voor deze editie doen de wandelaars ook de Caterpillar, een grote krater in Zillebeke, aan.” De tocht loop verder via Ieper en Kemmel terug naar Mesen. Onderweg passeren de sportievelingen onder andere de Menenpoort, het Franse monument op de Kemmelberg, de Pool of Peace, Dikkebusvijver en Bayernwald.

Nieuw dit jaar is de OxFamily Walker. “Families met kinderen kunnen de laatste acht kilometer van de tocht meestappen”, zegt Neuman. “In Mesen zal vervoer worden voorzien om de mensen tegen 14 uur naar het laatste controlepunt te brengen, waar ze kunnen inpikken op het parcours.”

Matti Vandemaele van Peace Village is blij met de samenwerking met de Peacewalker. “Wij willen dat het WO I-thema ook na de herdenkingsperiode in leven blijft. De Oxfam Peacewalker is een prima voorbeeld van hoe dat kan.” Meer info op peacewalker.oxfamsol.be.