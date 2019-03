Video. Vernieuwde parcours ‘Gent-Wevelgem’ krijgt er ‘plugstreets’ bij: “Koersen zoals vroeger, de max”

Christophe Maertens

27 maart 2019

17u41 0 Mesen Het provinciebedrijf Westtoer heeft in Mesen het vernieuwd parcours van wielerroute ‘Gent-Wevelgem in Flanders Fields’ voorgesteld. “Het parcours van de route werd fors uitgebreid”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Ook Ieper maakt nu deel uit van het traject.”

De grensoverschrijdende route trekt onder andere door het Vlaamse en Franse Heuvelland. De fietsers kunnen kiezen voor 100 kilometer of voor een pittige 128 kilometer. “Bij de langste optie fiets je eerst door de Menenpoort in Ieper voor het echte klimwerk begint”, weet de gedeputeerde. Het parcours trekt daarop opeenvolgend vanuit Kemmel door Westouter, Boeschepe, Bailleul, Loker, Dranouter, Mesen en Komen-Waasten om te eindigen met een dubbele beklimming van de Kemmelberg. Ook de ‘plugstreets’ in Ploegsteert behoren nu tot de fietsroute. ‘Plugstreets’ zijn enkele onverharde stukjes weg. De naam verwijst naar de Engelse verbastering van Ploegsteert. Tijdens de oorlog hadden de Britten het moeilijk om de naam van het dorp correct uit te spreken.

De sportieve fietsroute speelt in op de groeiende nationale en internationale belangstelling voor Vlaamse wielerklassiekers. De route kan ook gereden worden vanuit Roeselare met startpunt aan het museum van de wielersport KOERS of vanuit Wevelgem, waar de start aan parking Guldenberg ligt. Het traject is bewegwijzerd, maar is ook digitaal beschikbaar. Een wielerkaart van de rit kost twee euro.

Zoals vroeger

Enkele leden van Wielerclub Bosklappers uit Mesen reden de route al meteen in. De club organiseert op 7 september voor de tweede keer zijn Messines Ridge Classic, die ook de ‘plugstreets’ voor zijn rekening neemt. “Met onze fietstocht doen we vier lussen van veertig kilometer, die telkens terug in Mesen komen”, legt voorzitter Steve Snick uit. “Een van de lussen loopt langs het parcours van wielerroute Gent-Wevelgem. De lokale hellingen kent iedereen wel, maar die ‘plugstreets’ maken het wel speciaal. Veel wielertoeristen willen daar niet over rijden, maar het is eigenlijk wel fijn. Je keert een beetje terug naar het oude wielrennen, zoals bij de Strada Bianche of Parijs-Roubaix en dat is wel de max.”

Meer info op www.westtoer.be/nl/doen/gent-wevelgem-flanders-fields.