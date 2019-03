Video: Twee onbekende soldaten uit WO I krijgen alsnog laatste eerbetoon in Mesen Christophe Maertens

16u25 0 Mesen Op Messines Ridge British Cemetery werden dinsdag twee onbekende soldaten begraven. Het gaat om geallieerden die werden gevonden in Wijtschate.

De resten van de soldaten werden gevonden tijdens werken in de Wulvergemstraat in Wijtschate. Onderzoek heeft uitgewezen dat de soldaten gestorven zijn ofwel in juni 1917 tijdens de Slag om Mesen of in april 1918 tijdens de Slag aan de Leie. Van een van de soldaten kon worden achterhaald dat hij bij The Royal Irish Rifles heeft gedeind. Er zijn echter nog te veel soldaten van dat regiment vermist om de identiteit van de militair te kunnen achterhalen. Bij het ander oorlogsslachtoffer werden geen spullen gevonden die konden aantonen tot welk regiment de soldaat behoorde. Dinsdag kregen de twee soldaten een laatste eerbetoon op het Messines Ridge British Cemetery in de Nieuwkerkestraat in Mesen.