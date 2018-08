Toch oppositie in Mesen 14 augustus 2018

02u36 0 Mesen In Mesen krijgt burgemeester Sandy Evrard (MLM) dan toch oppositie tegenover zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kristof Veramme (MDM) bevestigt dat hij met een eigen lijst komt.

"Als iedereen woord houdt, hebben we straks negen mensen en kunnen we een lijst vormen", zegt Veramme. "We moeten nog het programma uitwerken en nadenken over een nieuwe naam." Het is dus helemaal nog niet zeker of MDM, Mesense Democraten/Démocrates Messinois, die naam behoudt. "Het eerste punt van ons programma is alleszins oppositie voeren. We hebben het gevoel dat de bevolking daar ook naar vraagt. We willen tegengas geven", aldus Veramme.





In de kleinste stad van België is Sandy Evrard (49) al 16 jaar burgervader. Tijdens de vorige verkiezingen haalde hij 417 voorkeurstemmen, goed voor 62 procent van het totaal. Hij wil nog tot aan zijn zestigste aan de macht blijven, als de kiezer dat toelaat. (CMW)