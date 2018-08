Toch échte stembusgang in kleinste stadje ENIG OPPOSITIELID SLAAGT ERIN OM LIJST SAMEN TE STELLEN CHRISTOPHE MAERTENS

16 augustus 2018

02u25 0 Mesen In Mesen slaagde Kristof Veramme (42) er alsnog in om een lijst samen te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo krijgt het stadje van burgemeester Sandy Evrard (49) een echte stembusgang. "We hopen op 1 à 2 zetels, zodat we tegengas kunnen geven als oppositie", zegt Veramme.

In het kleinste stadje van het land zag het er lang naar uit dat er geen gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn. Er was tot nu immers maar een lijst waarop kon worden gestemd: de MLM-lijst van burgemeester Sandy Evrard. MLM staat voor Mesense Liberalen/Libéraux Messinois. Nu komt daar verandering in, want Kristof Veramme, momenteel het enige oppositielid van Mesen, is erin geslaagd om een nieuwe lijst samen te stellen. "Ik ben tot vorig weekend naarstig op zoek geweest naar kandidaten, maar het is mij dan toch gelukt om negen mensen te verzamelen", zegt Kristof Veramme. "Ik heb daarvoor wel in verschillende vijvers moeten vissen, er staan dus personen van verschillende politieke kleuren op onze lijst. Dat zal misschien onze sterkte zijn." Veramme moet wel nog een programma uitwerken en nadenken over een nieuwe naam. Het is niet zeker of de naam MDM of Mesense Democraten/Démocrates Messinois blijft behouden. "Ons hoofddoel is alleszins oppositie voeren. We hebben het gevoel dat de bevolking daar ook naar vraagt. We willen wat tegengas geven", aldus Veramme.





Oppositie is nodig

Wie welke plaats krijgt op de lijst, is nog niet duidelijk. "Een aantal van mijn mensen zijn nog met vakantie. We hebben dus nog niet echt met allen samen kunnen zitten", klinkt het.





In de huidige legislatuur zit enkel Kristof Veramme in de oppositie. "Je kan dan twee dingen doen: ofwel doe je verder en kies je om vooruit te gaan, ofwel doe je de boeken dicht, maar wat blijft er dan over?" De politicus hoopt een of twee zetels te winnen. "Tot nu hadden we echter ook wel een stem. We hebben verschillende opmerkingen gehad waar de meerderheid rekening mee heeft gehouden. Het is dus belangrijk dat er een oppositie is. Het is niet gemakkelijk om een lijst samen te krijgen." Kristof Veramme is tot nu 8 jaar OCMW-raadslid geweest en 6 jaar gemeenteraadslid. De man werkt als elektromecanicien en als landbouwer in bijberoep. "We zijn blij dat Kristof een lijst heeft kunnen samenstellen, zodat er ook bij ons echt verkiezingen zijn", reageert burgemeester Sandy Evrard. "Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Onze lijst en ons programma is afgewerkt. Ik wens Kristof echter alle succes toe." Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2016 kreeg Kristof Veramme 115 stemmen achter zijn naam, terwijl Evrard op 417 afklokte, 62 procent van het totaal.