Stadsbestuur huldigt drieling (70) NOËL, JOËL EN MARIE-LOUISE VERBEKE GEHULDIGD OP 1 APRIL ERIK DE BLOCK

03 april 2018

02u29 0 Mesen De drieling Noël, Joël en Marie-Louise Verbeke werd zondag 70 jaar en dat is geen aprilgrap. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag op 1 april werden ze met hun familie ontvangen in het stadhuis. "Jullie zij niet gefopt, het is echt", zei burgemeester Youro Casier (sp.a).

De drieling groeide op in de Nachtegaalstraat in het kleine Kruiseke en maakte deel uit van een kroostrijk gezin met maar liefst elf kinderen. Noël is vrijgezel en woont in Kruiseke. Joël woont in Geluwe, heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Marie-Louise is uitgeweken naar Mesen. Ze is moeder van twee kinderen en is trots op haar vier kleinkinderen. "Samen 210 jaar levenswijsheid, ervaring en boerenverstand", aldus de burgemeester tijdens de verwelkoming. Schepen Geert Bossuyt (sp.a) is een dorpsgenoot van Noël en noemde hem een volksfiguur en aangename kerel in de omgang. "Ik wist bitter weinig over deze huldiging, een maand geleden hoorde ik dat we naar het stadhuis moeten", zegt Noël.





Noël toert rond op zijn scooter, Joël op zijn driewieler.





"Omwille van mijn evenwicht", vertelt hij. "Ik moest een jaar revalideren nadat mijn pacemaker was stil gevallen en ik zonder zuurstof was." Marie-Louise vierde vorig jaar in augustus haar vijftigste huwelijksverjaardag en werd gehuldigd door het stadsbestuur van Mesen. "We wonen gelukkig allemaal niet al te ver uit de buurt", zegt Marie-Louise. "We bellen naar mekaar. Als er wat is, dan zijn we daar maar we lopen elkaars deur niet plat."





Vader geloofde het niet

Antoine Verbeke en Marie Casier zaliger waren de ouders van deze drieling. "Toen we thuis werden geboren, was vader aan de slag als grensarbeider in 't Blauwkot, een fabriek in Wervicq-Sud", vertelt Joël. "Toen men hem op zijn werk het blije nieuws ging melden, geloofde hij niet dat er een drieling was geboren. Hij dacht dat om een aprilgrap ging. Vader bleef verder werken. Het duurde tot 's middags voor vader naar huis wou komen."





Moeder wist niet dat ze zwanger was van een drieling daarom duurde het een tijd vooral men Antoine kon overtuigen. Marie-Louise werd eerst geboren, daarna volgde Joël en als derde Noël. Elk ongeveer twee kilo. De drieling ging samen naar de dorpsschool in Kruiseke. Op haar negentiende trad Marie-Louise als eerste in het huwelijk. Joël trouwde vier jaar later. Marie-Louise werkte in een wasserij. Joël was wever en werkte daarna in de beschutte werkplaats 't Veer in Menen. Noël was twintig jaar stadsarbeider.





Nog dit. Zus Noëlla uit Kruiseke was al sedert vorig jaar vragende partij voor een huldiging van de drieling.