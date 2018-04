Sandy Evrard (MLM) 16 jaar aan het roer van Mesen 04 april 2018

02u34 0 Mesen Burgemeester Sandy Evrard (48) was op 1 april exact 16 jaar burgemeester van Mesen.

"Mijn grootste betrachting in die zestien jaar was dat elke Mesenaar zich goed moet voelen in onze stad", aldus de burgervader. "Daarvoor moest Mesen echter een heuse metamorfose ondergaan. We hebben enorm veel gewerkt in die periode, zowel voor de bewoners als de vele toeristen."





Sandy Evrard geeft toe dat het soms wel zwaar was.





"Gelukkig staat mijn vrouw volledig achter mij en helpt ze mij ook. Vorige week vroeg ze mij welk kleur de grasmachine had en ik wist het niet, wat wellicht wel genoeg zegt. Maar het is een fantastisch leven en ik ben heel tevreden."





Tot zestigste

De burgemeester zou graag nog verderdoen tot zijn zestigste.





"Als ik verkozen word natuurlijk", lacht Sandy. "Ik zou dan in totaal 36 jaar aan politiek hebben gedaan, wat in die wereld een eeuwigheid is."





Voor de komende verkiezingen neemt de burgemeester zes jonge mensen mee op de lijst. "Die kandidaten krijgen zes jaar tijd om te kijken hoe het allemaal reilt en zeilt in de politiek in Mesen en daarna gaan we zien wie de meest valabele kandidaat zal zijn om mij op te volgen." (CMW)