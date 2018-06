Petitie tegen lawaaioverlast door verkeer 30 juni 2018

02u50 0 Mesen Bewoners van de Steenstraat en Komenstraat op de grens van Mesen en Heuvelland hebben burgemeester Sandy Evrard (MLM) een petitie overhandigd, omdat ze iets willen zien gebeuren aan het wegdek van de straat.

"Dat ligt er zeer slecht bij en dat veroorzaakt heel wat lawaaioverlast", aldus bewoner Hervé Delfarge. "Er passeert heel veel vrachtverkeer van en naar het bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke. Het gaat niet alleen om eigen vrachtwagens, maar ook om vrachtwagens van leveranciers. Daarnaast is onze straat een sluipweg geworden voor veel Fransen die de autosnelweg niet willen nemen om van en naar hun werk te gaan. Kijk, het verkeer gaan we niet kunnen tegenhouden, maar het zou een groot verschil maken mocht het wegdek weer hersteld zijn. Het gaat trouwens maar om zo'n 800 meter." Ook burgemeester Sandy Evrard en het volledige gemeentebestuur van Mesen ondertekenden de petitie. "Het gaat om een gewestweg en het zou inderdaad goed zijn mocht het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van de situatie", aldus de burgervader. "Daarnaast vragen we de gemeenten Heuvelland en Waasten om een verbindingsweg tussen Waasten en Nieuwkerke, zonder dat het onze bedoeling is om een polemiek te beginnen." Burgemeester Evrard neemt daarnaast zelf maatregelen om de overlast in te dijken. "Zo stellen we de firma Covameat gratis grond ter beschikking - ze moeten wel de verharding zelf bekostigen - om diepvriesvrachtwagens te parkeren. Die maken immers nogal wat lawaai als de koeling in werking treedt."





