Peace Village helpt Congolese vrouwen tijdens Warmste Week

Mesen Peace Village in Mesen organiseert voor de Warmste Week van Studio Brussel op zondag 23 december Kivu For Life ten voordele van Mama Kivu.

"Kivu is een streek in Oost-Congo en een van de gevaarlijkste plaatsen ter wereld om als vrouw te leven", aldus directeur Matti Vandemaele. "Jaarlijks worden naar schatting 60.000 vrouwen verkracht. Gelukkig zijn er dames die, ondanks het gevaar, initiatieven op poten zetten voor vrouwen om even de oorlog te vergeten. Hiervoor richtte documentairemaakster Elien Spillebeen samen met Jocelyne, een alleenstaande moeder uit Butembo in Kivu, de organisatie Mama Kivu op", zegt directeur Matti Vandemaele.





Deze organisatie ondersteunt de vrouwen in Kivu. Ze verzorgt vrouwen die het slachtoffer zijn van verkrachting. De vrouwen worden medisch verzorgd en krijgen erna psychologische ondersteuning.





Voetbal

Mama Kivu ondersteunt ook heel wat lokale initiatieven. Een van Mama Kivu's projecten is het organiseren van een voetbalcompetitie voor vrouwen.





"Voetbal brengt mensen samen, ongeacht afkomst, religie en geaardheid", klinkt het. "Een van de mooiste voorbeelden hiervan zijn de Kerstbestanden die in de buurt van Mesen plaatsvonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarom organiseren Peace Village en Mama Kivu samen Kivu For Life", zegt Matti Vandemaele.





