Peace Village heeft eigen fiets- en wandelkaart en zet in op lokale biertjes Christophe Maertens

08 april 2019

09u27 0 Mesen Peace Village in Mesen heeft enkele nieuwigheden. Zo is er een fiets- en wandelkaart beschikbaar. “Daarmee krijgen onze bezoekers een goed beeld op de mogelijkheden van de brede steek rond Mesen”, zegt directeur Matti Vandemaele. Daarnaast past Peace Village zijn menukaart aan met enkele lokale biertjes.

“De grote herdenkingsjaren liggen ondertussen achter ons”, aldus Matti Vandemaele. “Toch blijven er heel wat groepen de Westhoek en Peace Village vinden op een trip in de regio. De cijfers voor de boekingen zijn meer dan behoorlijk en zullen wellicht de cijfers van 2017 evenaren met zo’n 23.000 overnachtingen. Om de groepen die bij ons overnachten, en dat zijn steeds meer Vlamingen, nog beter te ondersteunen hebben we twee nieuwe zaken.”

Het eerste is een eigen fiets- en wandelkaart. “Mesen ligt aan de buitenzijde van de Westhoek, West-Vlaanderen en valt bijgevolg van elke beschikbare kaart. Nochtans hebben we boeiende buren, denk maar aan Rijsel en Ploegsteert. Daarom ontwikkelden we een eigen fiets- en wandelkaart waar Mesen letterlijk in het midden ligt. Op die manier krijgen onze bezoekers een goed beeld op de mogelijkheden van de brede steek rond Mesen zonder gehinderd te worden door streek-, gewest-, of landsgrenzen. Op de kaart staan de belangrijkste bezienswaardigheden en zijn er twee fiets- en drie wandellussen voorzien.”

Peace Village doet ook iets met bier. “Na fairtrade koffie en fruitsap kiezen we resoluut voor een streekeigen bierkaart”, legt de directeur uit. “Met Bieren uit de Westhoek - Papagaei, Plukker, Hommel, Wipers Times, St-Bernardus en Kapitel - Frans Vlaanderen en Wallonië hebben we een mooie staalkaart uit alle lekkers dat de streek te bieden heeft. Ook het pilsbier van Bavik en onze Kriek zijn West-Vlaamse bieren. Met de nodige trots willen we onze bezoekers deze streekeigen producten voorstellen. We vinden het ook belangrijk in het kader van de duurzaamheid en de korte keten om zoveel als mogelijk met streekeigen producten te werken. Het draagt bij aan één van de redenen waarom mensen graag in de westhoek verblijven: de couleur locale.”

Met de twee nieuwigheden wil Peace Village meer inzetten op de Vlaamse markt van toeristen die komen genieten van het landschap, te voet of met de fiets, en van de couleur local. “Op die manier willen we ambassadeur zijn van onze prachtige streek”, zegt Matti Vandemaele.