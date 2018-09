Papa Frank Vandenbroucke fietst mee in 1ste Messines Ridge Classic 07 september 2018

In Mesen organiseert wielerclub De Bosklappers deze zaterdag de 1ste Messines Ridge Classic. "Mesen ligt op een 80 meter hoge heuvel die tijdens de Eerste Wereldoorlog van strategisch belang was. De Tweede slag om Mesen, bij de Engelsen gekend als 'The Battle of Messines Ridge', eiste het leven aan 50.000 soldaten. Tijdens de Mijnenslag werden 19 mijnen in één keer tot ontploffing gebracht", verduidelijken de organisatoren. De totale afstand zal ongeveer 160 km bedragen en bestaat uit vier lussen van 40 km.





VIP-tocht

"Iedere lus start en komt aan op de markt van Mesen waar alles gecentraliseerd wordt, zoals de inschrijving, bevoorrading en de technische post", zegt Steve Snick van de club. "De vier lussen worden ingedeeld volgens moeilijkheidsgraad. Een deelnemer kan zelf kiezen hoeveel en welke lussen hij rijdt en in welke volgorde. De dappere wielertoeristen die kiezen voor de langste afstand rijden de lussen wel in een specifieke volgorde." Tijdens het evenement zet de fietsclub een VDB-VIP-tocht op poten. Deze groepstocht onder motorbegeleiding zal volledig in het teken staan van Frank Vandenbroucke. "Naast de deelname van vader Jean-Jacques Vandenbroucke krijgen we ook enkele ex-ploeggenoten aan de start. Nico Mattan, Peter Farazijn, Steve De Wolf en Chris Peers hebben al hun deelname bevestigd", klinkt het nog. De opbrengst van de VIP-tocht gaat naar het goede doel.





Meer info via www.messinesridgeclassic.be. (CMW)