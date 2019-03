Papa (36) sterft zeven maanden na echtgenote: grootouders vangen drie dochters op

Christophe Maertens Erik De Block

08 maart 2019

12u17 3 Mesen Het kleine Mesen is in diepe rouw. Zeven maanden nadat zijn echtgenote stierf, liet onlangs de 36-jarige Gregory Maricau het leven na een hartfalen. De man laat drie tienerdochters na. “We weten nog niet waar de kinderen terecht zullen komen, maar hier zijn ze welkom”, zegt de moeder van de dertiger.

“Gregory was daags voordien nog hier bij ons geweest en je merkte niets aan onze zoon”, zegt zijn nog steeds aangeslagen vader Jean-Luc Maricau (63). “De dokter stelde een hartfalen vast. Volgens de arts is er daar niets aan te doen. Het is een beetje zoals sommige sporters die plots overlijden nadat hun hart het begeeft. Maar het nieuws was een shock, stel je voor. Onze zoon was nog zo jong en had nog zoveel plannen.” Moeder Christine Dieusaert (62) denkt dat het overlijden van de echtgenote van haar zoon, zeven maanden geleden, een rol speelde in de dood van Gregory. Jessica Odent, een vrouw die opgroeide in Wervik, stierf op 29 juli 2018. “Dat bracht heel wat stress met zich mee bij mijn zoon, wat ook logisch is”, zegt Christine. “Gregory had nu wel een nieuwe vriendin waarmee het klikte, maar wat er met zijn echtgenote was gebeurd, zoiets vergeet je niet vlug.”

De dertiger laat drie dochters na: Mayling (15), Malinka (13), die het syndroom van Down heeft, en Mayisha (11). “Onze zoon had niet echt hobby’s en hij deed alles voor zijn kinderen”, aldus vader Jean-Luc. “Wat er nu met de meisjes gaat gebeuren, staat nog niet vast. Ze kunnen naar hier komen, maar ook de andere grootouders willen er voor zorgen. Hoe dat allemaal zal aflopen, weten we nog niet.”

Gregory Maricau werkte bij Buurtslagers in Wevelgem. Op zaterdag 2 maart werd afscheid genomen van Gregory in de Sint-Niklaaskerk in Mesen. Na de crematie werd de asurne bijgezet op begraafplaats van Mesen. “We willen iedereen bedanken die naar de uitvaartplechtigheid kwam. Misschien zijn er mensen die het nog niet weten, want Gregory kende wel wat volk.” Gregory heeft nog een oudere zus Nancy die in Ieper woont.