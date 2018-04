Orde van de Mesense Dikkop opent carnavalsweekend 04 april 2018

Zaterdag ging in Mesen de traditionele carnavalszitting door op de vooravand van de jaarlijkse boemelavond. Ghislain Bossu, voorzitter van de Orde van de Mesense Dikkop, was er opnieuw in geslaagd om heel wat carnavalprominenten naar het kleine stadje Mesen te lokken.





Na het uitwisselen van aandenkens en speeches van organisatoren en gasten kon er een glas gedronken worden en werd het carnavalsweekend officieel voor open verklaard.





(EFW)