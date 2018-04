Open Vld vindt inspiratie slogan in Mesen 05 april 2018

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) van Mesen zorgde mee voor inspiratie voor de slogan 'Gewoon doen' die Open Vld gebruikt bij haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Wij gebruikten die slogan al voor de verkiezingen zes jaar geleden", zegt Evrard. "Het is misschien toeval, al durven we daar wel wat aan te twijfelen. Enkele maanden geleden kwam voorzitter Gwendolyn Rutten langs bij ons om de lokale afdeling te bezoeken en te horen hoe die afdeling de verkiezingen aanpakt. De Mesense liberalen zijn al decennia de grote overwinnaars en welke de succesformule is, wilde ze wel eens weten. Dat is simpel: luisteren naar de mensen, je niet boven maar tussen de mensen stellen en er gewoon voor gaan en veel werken. Kortom: Gewoon doen! Ik denk dat ze de boodschap heel goed heeft begrepen, want het was dan ook een aangename verrassing dat wij van uit verre Westhoek toch enige impact op 'Brussel' kunnen hebben." (CMW)