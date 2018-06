Noord-Ierse jongeren herdenken twintig jaar Vredespark 14 juni 2018

Leerlingen van een Britse en twee Ierse scholen, die momenteel in Mesen zijn, zullen op zondag 17 juni om 17 uur de 20ste verjaardag van het Vredespark vieren. "Dit jaar herdenken we niet enkel de verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar ook de twintigste verjaardag van het officieel einde van de problemen tussen het IRA en het Britse leger in Noord-Ierland", aldus Simon Louagie van Peace Village. In het jaar dat de Goede Vrijdagsakkoorden werden getekend, opende in Mesen het Vredespark.





"De leerlingen gingen zelf op zoek naar passende teksten en muziek die ze samen zullen opvoeren tijdens een ceremonie aan het Vredespark. Er wordt daarop een herdenkingsboom geplant, gevolgd door een receptie."





