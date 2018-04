Nieuw-Zeelandse wielertoeristen eren gevallen 'cyclisten' 04 april 2018

02u34 0 Mesen Op Messines Ridge British Cemetery in Mesen werd gisteren een korte plechtigheid gehouden ter ere van het New Zealand Cyclist Corps.

Dat gebeurde in het kader van een rondrit van een groepje Nieuw-Zeelandse wielertoeristen die in Vlaanderen en Noord-Frankrijk komen fietsen.





"We zijn naar hier gekomen om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te volgen en zelf het parcours te rijden", aldus Shane Victor, die aan de toer deelneemt. "Tegelijkertijd komen we de WO I-soldaten van het Nieuw-Zeelandse Cyclist Corps (NZCC) te eren."





Mobiele lichte infanterie

Het NZCC was oorspronkelijk opgericht als mobiele lichte infanterie om verkenningsopdrachten uit te voeren met de fiets. De realiteit van de oorlog leerde echter dat fietsers weinig gevechtswaarde hadden.





"Mijn grootvader maakte deel uit van dat korps", zegt Shane. "Hij kwam naar hier vechten voor het avontuur en omdat hij het zijn plicht vond. Mijn opa overleefde de oorlog. Opvallend is dat er wellicht verwanten van hem aan de andere zijde vochten, afstammelingen van een man die van Pruisen naar Nieuw-Zeeland was uitgeweken." (CMW)