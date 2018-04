Nieuw-Zeelandse minister in Westhoek PLECHTIGHEID GESNEUVELDE SOLDATEN CHRISTOPHE MAERTENS

14 april 2018

02u49 0 Mesen Winston Peters, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Nieuw Zeeland, kwam gisteren in Mesen zijn steun betuigen aan zijn gevallen landgenoten uit WO I. De man legde een krans neer aan de gedenkzuil voor de Nieuw-Zeelandse Divisie.

"Minister Winston Peters moest naar België komen voor een aantal vergaderingen, onder andere met de NATO, en hij wou absoluut ook naar Vlaanderen afzakken om hier toch de eer te bewijzen aan de Nieuw-Zeelandse gesneuvelden", aldus Freddy Declerck van de 'New Zealand Pilgrimage Trust'. Deze vereniging heeft als doel de Nieuw-Zeelandse scholen, groepen en bezoekers te ondersteunen met persoonlijke research en met uitgestippelde reisroutes.





"De New Zealand Memorial Messines ligt op een heel speciale plaats. Hier sta je op de eerste lijn van de Duitsers. Die twee bunkers die hier aanwezig zijn, zijn daar het bewijs van. De Nieuw-Zeelanders bevonden zich over de beek. Dit is ook de enige plaats waar er tijdens de Mijnenslag geen mijn ontplofte. De mijn zat onder een hoeve, maar trad niet in werking."





De Nieuw-Zeelanders hebben op de plaats een park met een witte gedenkzuil gemaakt. "De zuil, waarvan er drie op het westelijk front zijn, geeft de overwinning weer die de Nieuw-Zeelanders hier hebben behaald tussen 7 en 14 juni, honderd jaar geleden." Op 7 juni 1917 om 3.10 uur in de ochtend begonnen de geallieerden een goed voorbereide aanval. Nadat er een reeks mijnen tot ontploffing waren gebracht, rukten de Nieuw-Zeelanders op. Ze slaagden erin Mesen te veroveren en konden hun positie verstevigen. In totaal lieten tijdens de slag 700 Nieuw-Zeelanders het leven, terwijl er ook 3.000 gewond raakten. De slag werd echter als een overwinning voor de geallieerden gezien en als de meest succesvolle aanval van veldmaarschalk Haig. De strijd bevestigde de reputatie van de Nieuw-Zeelanders als gedreven soldaten.





Doedelzakspeler

Het scheelde gisteren echter niet veel of de minister was er niet geraakt. "De minister heeft woensdag zijn vlucht gemist door het slechte weer in Nieuw-Zeeland", aldus Declerck. "Hij is pas vandaag (gisteren, red.) in België geland en morgen moet hij alweer in Engeland zijn." De plechtigheid werd verfraaid met een doedelzakspeler en drie brandweerklaroeners, die een Last Post speelden. Ook de Nieuw-Zeelandse ambassadeur en enkele andere genodigden gaven een speech of legden een krans neer. Een delegatie vaandeldragers maakten de plechtigheid volledig.





De minister trok na de plechtigheid nog naar Ieper om er de Last Post bij te wonen.