Nieuw ontmoetingscentrum bijna afgewerkt 07 juni 2018

In Mesen zijn de renovatiewerken van het ontmoetingscentrum bijna afgerond.

"Op 24 juni vindt de officiële opening plaats en de aannemer legt nu de laatste hand aan het gebouw", aldus burgemeester Sandy Evrard (MLM). Binnenin het centrum werd een grote zaal gecreëerd.





Met behulp van verschuifbare wanden kan de plaats in kleinere ruimtes worden verdeeld. Alles is met hout afgewerkt en uitgerust met ledverlichting. Ook buiten werd alles mooi afgewerkt en kwam er een houten muur uit duurzaam materiaal. Het centrum zal een capaciteit van 250 tot 300 mensen hebben. Het nieuwe ontmoetingscentrum luister naar de naam 't Oud Schooltje'. Die naam werd gekozen uit 35 voorstellen die de bevolking van Mesen werden voorgesteld. "Het ziet er allemaal heel mooi uit en we zijn dan ook heel tevreden", aldus de burgervader.





(CMW)