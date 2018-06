Museum schenkt collectie aan stad VZW HOUDT METEEN OOK OP TE BESTAAN CHRISTOPHE MAERTENS

02 juni 2018

02u50 0 Mesen Het Geschiedkundig Museum van Mesen schenkt zijn collectie aan de stad. Het gaat vooral om obussen, bajonetten en uniformen. "Er is in het verleden inderdaad onenigheid geweest tussen de stad en de vzw, maar we moeten die pagina kunnen omslaan", zegt burgemeester Sandy Evrard.

Het Geschiedkundig Museum Mesen werd in 1971 opgericht en vond een onderkomen in het oude stadhuis van Mesen. In 2011 werd het museum gesloten omdat het gebouw gerenoveerd moest worden. Het stadsbestuur verbouwde het pand tot toeristisch infopunt. Momenteel is daar een deel van de collectie te zien. De verzameling bestaat vooral uit voorwerpen uit WOI, zoals obussen, bajonetten en uniformen. Veel gaat het om schenkingen van Mesenaars, maar sommige stukken zijn giften uit Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast zijn er objecten afkomstig uit het Koninklijk Gesticht van Mesen. De verzameling werd beheerd door de vzw Geschiedkundig Museum van Mesen, maar die organisatie schenkt de spullen nu dus aan het stadsbestuur.





"Ons bestaan heeft geen zin meer, want alles is eigenlijk al in handen van de stad", aldus Johan Beun, ondervoorzitter van de vzw. "In onze bestuursvergadering van 24 april hebben we besloten om onze vzw te ontbinden. Volgens onze statuten moet onze collectie geschonken worden aan een instelling met een gelijkaardig doel. We hebben de mogelijkheid alles over te dragen aan musea van Ieper, Zonnebeke of Heuvelland. Maar omdat de meeste stukken met Mesen verband houden of door Mesenaars werd geschonken, lijkt het ons beter om de verzameling in de stad te houden." Een deel foto's en oude documenten kwam in 2011 al in het stadsarchief van Ieper terecht. "In totaal zijn er een paar duizend stukken", zegt Beun.





Voorwaarden

De stad aanvaardt de schenking, maar verbindt er een paar voorwaarden aan. "Zo moet de vzw een bewijs van de ontbinding voorleggen", aldus de burgemeester Sandy Evrard (MLM). "Er zal een nieuwe inventaris worden opgemaakt en we zullen de collectie, of delen daarvan, tentoonstellen in het toeristische infopunt. Na de overname zal een verzekering worden afgesloten voor de verzameling. Wel willen we geen schulden overnemen van de vzw." Volgens de ondervoorzitter zijn die er niet.





Sandy Evrard geeft toe dat er in het verleden discussies zijn geweest tussen de stad en de vzw. Het museum sprak ooit zelfs van diefstal. "Het klopt dat er onenigheid is geweest, maar we moeten die pagina omslaan en tot een oplossing komen die goed is voor beide partijen", aldus de burgervader. Evrard vraagt daarom dat leden van de vzw in een nieuw museumcomité stappen.