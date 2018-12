Mesense brandweer viert patroonheilige Redactie

09 december 2018

11u38 0

Zaterdag vierde de Mesense brandweer haar patroonheilige Barbara.Ze zetten de avond in met een ontvangst op het Mesense stadhuis,waar burgemeester Sandy Evrard nog maar eens onderlijnde hoe fier hij was op zijn Mesens korps.Mede door de hervormingen en de snelst adequate hulpverlening wordt het korps zeer veel opgeroepen voor interventies in andere naburige gemeenten.”De continue beschikbaarheid van brandweerlieden,maar ook van officieren en chauffeurs is een bewijs dat de vroegere inspanningen rond opleidingen nu hun vruchten afwerpen” aldus burgemeester Evrard. Daarna volgde een korte receptie afgesloten met een feestmaaltijd.(EFW)