Mesen wil geen bordelen Erik De Block

01 maart 2019

18u52 0 Mesen Het stadsbestuur van het kleine Mesen wil op haar grondgebied geen bordelen. Op de gemeenteraad werd bij hoogdringendheid een agendapunt aan de dagorde toegevoegd. Het politiereglement op de bordelen werd goedgekeurd tijdens de geheime zitting achter gesloten deuren.

Aan café Den Yzer op de Markt kondigen borden de komst van ‘Club Prive Le 30’ aan. Het stadsbestuur wil dat nu dus verhinderen. “Om de openbare orde en goede zeden te bewaren en voor de rust van de bewoners”, lezen we in het politiereglement. Naast bordelen worden ook sexhuizen en privéclubs verboden in een perimeter van een kilometer rond de Markt. Binnen de dertig dagen na de bekendmaking kan beroep worden ingediend bij de overheid.