Man blijft in de cel voor messteek aan partner LSI

01 februari 2019

15u50

Bron: LSI 0

Een 54-jarige man uit Mesen blijft in de cel voor poging doodslag. Op 15 november 2018 sloeg S.L. zijn partner en stak haar met een mes. De vrouw overleefde de steekpartij en mocht zelfs na verzorging meteen het ziekenhuis verlaten. Haar partner werd nog diezelfde dag in de boeien geslagen. Na 2,5 maanden is het onderzoek afgerond. De man zal zich binnenkort voor de correctionele rechtbank van Ieper moeten verantwoorden.