Kleinste stad van het land onleefbaar: elke dag 300 vrachtwagens Christophe Maertens

16 april 2019

10u17 0 Mesen Mesen wordt onleefbaar door het vele vrachtverkeer. Uit recente metingen blijkt dat er dagelijks niet minder dan 300 vrachtwagens door de kleinste stad van het land rijden. Omdat de druk bereden Komenstraat door Mesen een gewestweg is, staat burgemeester Sandy Evrard met de rug tegen de muur. “Maar ik kan dit niet meer zo laten. Er moet een nieuwe weg tussen Ploegsteert en Nieuwkerke komen.”

“Iedereen weet dat het zwaar vervoer een groot probleem is in Mesen”, zegt burgemeester Sandy Evrard (MLM). De oorzaak ligt bij vrachtwagens van het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout-Potatoes, dat vestigingen heeft in Nieuwkerke en in Komen-Waatsen. Ook aan het bedrijf Covameat in de Komenstraat is het een komen en gaan van trucks. “Het is niet alleen onze stad die met de problemen te kampen heeft, ook Heuvelland, Ieper en Diksmuide hebben af te rekenen met te veel zwaar vervoer.”

Hallucinant

Omdat de burgemeester het ongeloof van sommige partijen over het vele verkeer beu was, bestelde hij een studie, die werd uitgevoerd door de lokale politie. “Gedurende zeven dagen liet ik metingen uitvoeren en de resultaten zijn hallucinant. We gaan meteen in alarmfase.”

Uit de resultaten blijkt dat er per dag ongeveer 300 vrachtwagens door Mesen rijden. “Dat komt ongeveer neer op 91.000 per jaar, vakanties en zo meegerekend”, zegt commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Het verkeer situeert zich tussen 7 uur en 21 uur, wat neerkomt op 20 vrachtwagens per uur.” Daarnaast rijden nog eens zo’n 1.100 wagens door Mesen, het merendeel tussen 8 uur en 20 uur. Omgerekend is dat ongeveer 90 wagens per uur. Alles samen is dat 110 voertuigen per uur of 1,8 per minuut.” De lokale politie deed niet alleen tellingen, ze registreerde ook de snelheid. In de Mesenstraat werd een automobilist, weliswaar tijdens nachtelijke uren, met 160 per uur betrapt. Andere uitschieters waren 137 en 149 kilometer per uur.

Barsten in woning

De bewoners ervaren de problematiek elke dag. “Als er vrachtwagens van beide kanten komen, dan blokkeert de straat, vooral omdat er geparkeerde wagens staan”, zegt Giovanni Lucas. “Het gebeurt geregeld dat ik ’s ochtends vertrek naar mijn werk en dat ik tien minuten vast sta. Er is al een spiegel van mijn wagen afgereden, ook bij mijn schoonbroer sneuvelde de spiegel van zijn auto. Maar erger zijn de barsten in het pleister van mijn woning. Ze zullen hier pas iets doen als er een dode valt. Aankloppen bij de hogere instanties? Dat helpt toch niet”, vreest Giovanni.

Je zou de vrachtwagens soms eens voorbij moeten zien snellen, dat is niet normaal Paul Malisse

“De politie zou hier veel meer controle moeten doen. Je zou de vrachtwagens soms eens voorbij moeten zien snellen, dat is niet normaal”, pikt Paul Malisse uit de Nieuwkerkestraat in. “Op een dag kwam ik thuis van boodschappen en er was een stuk uit mijn voordeur. Wellicht was er een tractor tegen gebotst. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen landbouwers. Die mensen moeten met hun landbouwvoertuigen zelfs uitwijken voor vrachtwagens. Maar dat er iets moet gebeuren, is zeker.”

We moeten samen met Heuvelland, Ieper, Komen-Waasten, Noord-Frankrijk, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de betrokken bedrijven een compromis vinden. Als dat niet kan, dan stap ik naar de Vlaamse minister van Mobiliteit Sandy Evrard

Ook burgemeester Evrard is die mening toegedaan. Omdat de Komenstraat een gewestweg is, kan de burgervader niet onmiddellijk structurele maatregelen nemen. “Maar ik kan en wil dit niet meer zo laten. Het is onhoudbaar geworden. Het vele zware verkeer brengt bovendien heel wat kosten met zich mee: herstelling van stuk gereden voetpaden en noem maar op.”

Sandy Evrard pleit onder meer voor een nieuwe weg tussen Ploegsteert en Nieuwkerke. “We moeten samen met Heuvelland, Ieper, Komen-Waasten, Noord-Frankrijk, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de betrokken bedrijven een compromis vinden. Als dat niet kan, dan stap ik naar de Vlaamse minister van Mobiliteit.”