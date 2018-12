Kinderen knutselen samen met kerstman Eric Flamand

30 december 2018

De Mesense jeugdraad heeft het jaar afgesloten met een kerstknutselnamiddag. Ruim 45 kinderen tekenden present in ‘t Oud Schooltje om er onder het goedkeurend oog van de kerstman een kerstboom of een sneeuwuil in elkaar te knutselen. Aan het einde van de middag kregen ze nog een drankje en een wafel en een goodiebag met speelgoed en knutselgerief.