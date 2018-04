Inzet ANZAC-troepen tijdens Eerste Wereldoorlog herdacht 26 april 2018

Op verschillende plaatsen in de Westhoek was het gisteren ANZAC-Day. Zo was er een plechtigheid aan het Nieuw-Zeelands monument in Mesen. Een paar Maori's gingen die dienst voor en zongen het Nieuw-Zeelandse volkslied. Landgenoten van de Maori's brachten de Brabançonne in het Nederlands en er werd een Last Post geblazen. Eerder op de dag vond er een 'dawn service' plaats aan het Buttes New British Cemetery aan Polygoonbos in Zonnebeke. Gisteren was het net 103 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon voor het 'Australian and New Zealand Army Corps' met de landing op het Turkse schiereiland Gallipoli. De ANZAC-troepen vochten later in het offensief tegen de Turken in Palestina, in de Westhoek en in Frankrijk. Jaarlijks wordt dat op 25 april herdacht. (CMW)