Inwoners Mesen beducht voor bordeel van Dodo La Saumure: “Wij hebben kinderen en hebben het liever wat rustiger” Redactie

03 maart 2019

14u34 0 Mesen “Een seksclub zal alleen maar overlast veroorzaken, pal in het centrum.” In het kleine Mesen hopen buren vurig dat er geen bordeel opent in het vroegere café Den Yzer op de Markt.

Pal op een hoek van de Markt kondigen borden aan het venster van voormalig café Den Yzer de komst aan van ‘Club Prive Le 30’. De naam laat weinig aan de verbeelding over. Enkele buren hopen dat er naast hun huis geen bordeel komt. “Toen het café hier nog was, hadden we ook af en toe overlast", zegt een buurvrouw, die niet met haar naam in de krant wil. “Met een bordeel zal dat wellicht niet anders zijn. Ik woon hier met kinderen en heb het dus liever wat rustiger.”

Ook een overbuurvrouw ziet de komst van de seksclub met lede ogen aan. “Een tijdje geleden waren mensen aan de slag in het voormalige café. Ik ben toen, samen met een vriendin, uit nieuwsgierigheid gaan vragen wat er aan de hand was. Toen kreeg ik te horen dat er hier een bordeel zou komen”, aldus de vrouw. “Dat was even schrikken. Vooral hier pal in het anders zo rustige centrum is dat geen goede zaak. Ik zie het al voor me: de politie die hier met de regelmaat van de klok voor onze deur staat.”

Dominique Strauss-Kahn

De uitbater van ‘Club Prive Le 30’ is Dominique Alderweireld, bijgenaamd Dodo La Saumure. Die man, afkomstig uit Moeskroen, kwam in 2012 volop in de media, omdat hij prostituees zou hebben geleverd voor een feestje van Dominique Strauss-Kahn, de voormalige topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Alderweireld werd daarvoor vrijgesproken. Wel staat vast dat de man verscheidene bordelen uitbaat in de omgeving van Kortrijk en de grens met Frankrijk.

Het plots opduiken van vermelde instellingen zou zorgen voor een schokgolf ter plaatse Politiereglement in Mesen

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) wil van geen seksbar weten. “Toch niet pal in het centrum van onze stad”, aldus de burgervader. Om de komst van de club te verhinderen, werd op de laatste gemeenteraad een politiereglement goedgekeurd. Daarin staat het volgende: ‘op het grondgebied van de stad Mesen, meer bepaald op de Markt van Mesen en in een perimeter van een kilometer, vertrekkend vanaf het centrum van de Markt, geldt er een verbod voor het oprichten, openen of in stand houden van elk bordeel, elke seksclub of seksboerderij’.

‘Voorkomen van schokgolf’

Als motivering voor het politiereglement gebruikt het stadsbestuur de argumentering dat Mesen en zijn centrum de jongste jaren een metamorfose ondergingen door de opwaardering van de toeristische attractiviteit van de stad. “De heraanleg van de Markt kan niet gecombineerd worden met de vestiging van dergelijke instellingen. Bovendien komt het de stad toe te zorgen voor de openbare moraliteit en de rust en te voorkomen dat het plots opduiken van vermelde instellingen zou zorgen voor een schokgolf ter plaatse”, staat nog te lezen in het reglement.

GAS-boetes

Omdat het om gemeentelijk reglement gaat, kunnen enkel gemeentelijke administratieve sancties - dus GAS-boetes - opgelegd worden. Die bedragen maximaal 350 euro per inbreuk. Het is maar de vraag of Alderweireld zich daar zal aan storen. De man wil in ieder geval het vlug goedgekeurde politiereglement aanvechten.